Писательница из Южной Африки Корал Харт с 2025 года выпустила 370 романов, созданных при помощи искусственного интеллекта, используя сразу 21 псевдоним. Литературный конвейер принёс женщине шестизначный доход, однако после публичного признания в использовании нейросетей ей начали угрожать расправой, пишет The Guardian.

Харт специализируется на любовных историях и работает в издательской индустрии около 15 лет. Сначала она сотрудничала с традиционными издательствами, включая Mills & Boon, а в 2012 году попробовала самостоятельно продавать свои произведения. Спустя три года автор полностью перешла на такой формат, сосредоточившись в том числе на мрачных романтических сюжетах, которые набирали популярность в интернете.

До знакомства с генеративным ИИ женщина тоже отличалась высокой продуктивностью и могла писать до 10 тысяч слов в день. Однако в феврале 2025 года решила провести эксперимент, доверив программам значительную часть работы над новыми книгами. Как ранее выяснила The New York Times, с помощью Claude она научилась создавать целые произведения по заранее подготовленным сюжетным планам. Во время интервью с журналистами нейросеть написала историю о владельце ранчо и девушке из города примерно за 45 минут.

Особенно прибыльным оказалось сотрудничество с платформой Kindle Unlimited от Amazon, где вознаграждение авторам зависит от количества прочитанных страниц. По данным NYT, за 2025 год книги Харт разошлись примерно 50 тысячами экземпляров. При этом сама предпринимательница настаивает, что без понимания структуры повествования, предпочтений аудитории и особенностей жанра даже продвинутый чат-бот не способен создать коммерчески успешное произведение.

Однако откровенность обернулась для писательницы серьёзными неприятностями. После февральского интервью американской газете её личные данные распространили в интернете, а самой женщине стали поступать угрозы убийством. По утверждению Харт, за первые сутки она получила более 10 тысяч подобных сообщений, причём преследованию подверглись и её дети. Автор считает, что столь агрессивная реакция связана со страхом представителей литературной индустрии потерять работу из-за стремительного развития технологий.

Теперь Харт обучает других писателей использованию искусственного интеллекта и советует им не афишировать применение подобных инструментов, если законодательство этого не требует. Между тем исследователи Университета Стоуни-Брук установили, что примерно пятая часть недавно опубликованных самиздатовских книг может содержать не менее 25% текста, созданного нейросетями. Авторы научной работы пока не завершили процедуру рецензирования, поэтому результаты остаются предварительными.