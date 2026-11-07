Главную литературную премию Франции присудили писателю, который использовал ChatGPT при создании своего романа. 62-летний Филипп Жаэнада признался, что трижды обращался к искусственному интеллекту во время работы над книгой «Незнакомка с набережной Жавель». История вызвала споры, поскольку ранее организаторы того же конкурса исключили другого автора из-за подозрений в использовании нейросетей. Об этом сообщает The Guardian.

Жаэнада получил Гонкуровскую премию 3 ноября. Уже на следующий день он рассказал французскому радио France Inter, что специально спрятал в своём произведении фразу, придуманную ChatGPT. Писатель решил устроить читателям небольшую игру: найти предложение, которое создал не человек, а искусственный интеллект.

Ещё дважды нейросеть пригодилась ему для работы над техническими деталями. В одном случае ответы ChatGPT оказались настолько нелепыми, что автор включил их в повествование, чтобы посмеяться над возможностями технологии. Также он использовал ИИ для поиска информации.

Сам писатель не считает подобную практику обманом. По его мнению, искусственный интеллект уже стал частью повседневной жизни, поэтому бессмысленно делать вид, будто его не существует. Главное — использовать технологию как инструмент, а не позволять ей полностью заменять автора.

Однако откровения лауреата прозвучали на фоне другого литературного скандала. Всего несколькими неделями ранее из списка претендентов на Гонкуровскую премию исключили канадско-гаитянского писателя Телисона Орельена. Его заподозрили в том, что значительная часть романа «Это или смерть» была создана искусственным интеллектом. Сам автор отрицал, что доверил нейросети написание книги, однако его издательство позднее прекратило с ним сотрудничество.

В результате решение жюри вызвало новую волну обсуждений. Пользователи соцсетей задались вопросом, где проходит граница между допустимой помощью нейросети и полноценным машинным авторством. При этом Жаэнада не скрывал использования ИИ: соответствующие эпизоды уже были описаны в самом романе, а предложение ChatGPT он отдельно показал членам жюри.

Победу французскому писателю принесло произведение, основанное на реальном нераскрытом убийстве молодой женщины в Париже в 1949 году. Жаэнада известен интересом к старым уголовным делам и прежде неоднократно попадал в число претендентов на престижную литературную награду.

Ранее Life.ru приводил прогноз писателя Александра Цыпкина, согласно которому в ближайшие годы почти половина книг может содержать фрагменты, созданные искусственным интеллектом. Сам литератор при этом предпочитает писать самостоятельно, хотя иногда обсуждает свои произведения с нейросетью.

Ещё один взгляд на будущее творчества в интервью Life.ru представил китайский писатель-фантаст Чэнь Цюфань. Он допустил, что люди будут всё чаще передавать искусственному интеллекту не только отдельные творческие задачи, но и принятие решений.