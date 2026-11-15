В Перу археологи обнаружили практически нетронутую гробницу возрастом более 600 лет с останками 38 человек. Один из скелетов находился в необычном положении, что позволило учёным предположить проведение древнего ритуала жертвоприношения, сообщает New York Post.

Захоронение находится в древнем городе Чан-Чан неподалёку от Трухильо. Исследователи обнаружили погребальную платформу, состоящую из центральной камеры и двух боковых помещений. В главной усыпальнице покоился человек, предположительно принадлежавший к знати цивилизации чиму.

Рядом с останками находились металлические украшения, ожерелья из морских раковин, резные деревянные шкатулки и церемониальные предметы. На головах некоторых погребённых сохранились следы красного пигмента, который в древних андских обществах использовался при захоронении представителей элиты.

Особый интерес археологов вызвал один из скелетов, лежавший в полностью вытянутом положении. Для культуры чиму подобная поза нетипична: умерших обычно хоронили с согнутыми конечностями или в сидячем положении. По одной из версий, человек мог стать жертвой ритуального убийства. Другая гипотеза связывает необычный способ погребения с его социальным статусом.

Ценность открытия заключается в сохранности захоронения. Многие известные гробницы представителей знати чиму ранее подвергались разграблению, тогда как найденный комплекс позволяет изучить первоначальное расположение останков и погребальных предметов.