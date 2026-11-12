Самым доступным для туристов городом России стал Стерлитамак в Башкирии: сутки в местном отеле там стоят в среднем 4,2 тысячи рублей. Рейтинг составили эксперты сервиса OneTwoTrip, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Второе место заняла Вязьма — ночь там обойдётся от 4,2 тысячи рублей. На третьей строчке Новомосковск в Тульской области с ценником 4,5 тысячи.

В топ-10 также вошли Ноябрьск (4,5 тысячи), Туапсе (4,6 тысячи), Новочеркасск (4,8 тысячи), Череповец (4,9 тысячи), Невинномысск (4,9 тысячи), Нефтеюганск (4,9 тысячи) и Горячий Ключ (5 тысяч рублей).