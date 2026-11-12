Китай стал главным зарубежным направлением для зимнего отдыха россиян, обойдя Вьетнам и Египет. При этом Объединённые Арабские Эмираты постепенно уступают позиции азиатским курортам. О переменах в туристических предпочтениях в беседе с 360.ru рассказал турэкпесрт Артур Мурадян со ссылкой на данные Российского союза туриндустрии.

По словам специалиста, Китай уверенно лидирует по количеству проданных путёвок, причём путешественников интересует не только пляжный отдых, но и экскурсионные маршруты. Следом расположился Вьетнам, где стремительно растущий турпоток уже создаёт дефицит гостиничных номеров. Третью строчку занимает Египет, привлекающий относительно доступными ценами.

Сложнее складывается ситуация с Эмиратами. Мурадян прогнозирует восстановление продаж лишь до 65–70% от прежних показателей. При этом значительная часть пассажиров авиакомпаний использует страну исключительно для пересадок.

«Здесь очень многое зависит от геополитики. Но туристы охотно возвращаются на это направление», — отметил эксперт.

По его оценке, Юго-Восточная Азия продолжит выигрывать от перераспределения туристических потоков. Стабильным спросом пользуются Таиланд, Мальдивы и Сейшелы, тогда как интерес к Маврикию несколько ослаб на фоне протестов.

Другие участники рынка также фиксируют заметный подъём. Продажи туров в Китай увеличились минимум на 30%, а в Малайзию — на 20–30%. Однако в новогодние праздники путешественники могут столкнуться с нехваткой свободных номеров во Вьетнаме и Таиланде.