Кристина Орбакайте, приостановившая выступления в России более двух лет назад, готова вновь петь для отечественной публики. Правда, рассматривать предложения о концертах на родине артистка намерена только с 2027 года. Гонорар певицы составит 50 тысяч евро, или около 4,5 миллиона рублей, сообщает SHOT со ссылкой на её концертного директора.

В декабре 2026 года Орбакайте готова выступать перед российскими заказчиками исключительно в Турции. А вот со следующего года, по информации телеграм-канала, певица допускает возвращение и на российские площадки. При этом организаторам придётся не только заплатить многомиллионный гонорар, но и выполнить внушительный список требований.

В частности, заказчик должен приобрести два билета бизнес-класса — для самой Орбакайте и её супруга Михаила Земцова. В каждом аэропорту паре потребуются VIP-залы, а для передвижения по городу — автомобили представительского класса не старше двух лет. Среди подходящих моделей указаны Mercedes S-Class Long, BMW 760 Long и Audi A8 Long.

Особое внимание в райдере уделено проживанию. Певица намерена останавливаться вместе с мужем исключительно в лучшей гостинице города. В номере и гримёрке должны быть французская и итальянская вода, а также дорогое шампанское Ruinart, стоимость отдельных бутылок которого достигает 110 тысяч рублей.

При этом для сопровождающего коллектива требования значительно скромнее. Музыкантов разрешается размещать в трёхзвёздочной гостинице с завтраками и суточными в размере 100 долларов. Сама Орбакайте предпочитает заказывать питание непосредственно в отеле по меню.

В 2024 году артистка объявила о прекращении концертной деятельности в России и попрощалась с поклонниками, пообещав встретиться с ними «в лучшей жизни». Теперь, судя по всему, певица допускает возобновление выступлений на родине, желая поправить своё финансовое состояние.

Ранее Life.ru писал, что Орбакайте отменила концерт в Чикаго из-за низкого спроса на билеты. Выступление было запланировано на 18 декабря, однако организаторам не удалось продать достаточное количество мест. Сложности с реализацией билетов возникли и на других площадках американского гастрольного тура певицы. Сейчас Орбакайте проживает с семьёй в США. После начала СВО она не появляется на родине и долгое время отмалчивалась о происходящем на фронте. В 2025 году певица публично поддержала позицию своей матери Аллы Пугачёвой, назвав спецоперацию «неприятным событием для всей Земли».