4 года колонии дали члену «Яблока» Перепелице за перевод средств ФБК*

Члена партии «Яблоко» Елену Перепелицу приговорили к четырём годам колонии общего режима по делу о финансировании экстремистской деятельности. Приговор пока не вступил в законную силу, сообщила прокуратура Москвы.

Суд признал москвичку виновной по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ. Как сообщалось ранее в ходе процесса, дело было связано с переводами ФБК*. По версии обвинения, Перепелица перечислила организации семь платежей по 500 рублей — всего 3,5 тысячи.

Именно эту сумму суд постановил конфисковать в доход государства. Кроме того, у осуждённой изъяли мобильный телефон.

Перепелица состоит в «Яблоке» с 2017 года. Ранее она входила в состав московских избирательных комиссий разного уровня, в том числе ТИК района Марьина Роща.

Во время рассмотрения дела Перепелица подтверждала сам факт переводов, однако не соглашалась с утверждением, что намеренно финансировала экстремистскую деятельность. Она заявляла, что не знала о статусе организации и считала пожертвование разовым.

Ранее Life.ru писал, что около 16 тысяч россиян потенциально могли попасть в поле зрения правоохранителей из-за переводов в пользу ФБК*. Сведения о части жертвователей удалось установить благодаря информации о платежах через Stripe. Адвокат при этом подчёркивала, что сам по себе факт появления данных человека в подобных базах ещё не является достаточным основанием для уголовного преследования — доказательства должны быть получены законным путём.

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