4 причины, почему вес стоит на месте: Чек-лист для тех, кто ходит в зал, но не видит результата

Многие люди, регулярно посещающие спортзал, рано или поздно сталкиваются с тем, что вес перестаёт снижаться, а объёмы не меняются. Фитнес-тренер и нутрициолог Амина Ахмедова уверена: проблема не в недостатке тренировок, а в деталях, которые остаются за пределами зала. Во время общения с Life.ru эксперт перечислила четыре ключевые причины, мешающие похудению, и объяснила, с какого шага стоит начать.

Вы тренируетесь три раза в неделю. Не пропускаете, стараетесь, иногда устаёте. А вес стоит, объёмы не уходят, мотивация проседает. Знакомо? Я часто вижу такую картину у клиентов. И почти всегда дело не в том, что вы мало занимаетесь. Дело в деталях, которые остаются вне зала. Амина Ахмедова Фитнес-тренер и нутрициолог

Причина 1. Нет контроля питания, потому что кажется, что едите мало

Вы можете есть немного, но калории прячутся в масле, соусах, заправках, орехах, сыре, печенье к чаю, латте, перекусах на бегу. Иногда это 300-500 ккал в день, и дефицита уже нет. Не нужно винить себя. Просто неделю записывайте еду и питьё. Это отрезвляет.

Причина 2. Ждать результата только от силовых тренировок

Зал помогает сохранить мышцы, улучшить форму и обмен. Но если после тренировки весь день сидеть, общий расход может остаться низким. Тело не сжигает жир только за факт трёх занятий. Важна вся активность: ходьба, лестницы, домашние дела, прогулки. Добавьте 7-10 тысяч шагов, и картина изменится.

Причина 3. Оценивать результат только по цифре на весах

Вес может стоять из-за воды, цикла, соли, стресса, восстановления после тренировок. При этом объёмы уменьшаются, одежда сидит свободнее, тело становится подтянутым. Смотрите на фото раз в 2-4 недели, замеры, посадку одежды, рабочие веса и выносливость. Весы важны, но не единственный показатель.

Причина 4. Тренироваться без прогрессии и понятной цели

Если нагрузка не растёт, программа хаотичная, упражнения меняются каждую неделю, тело не получает понятного стимула. Мышцы и метаболизм реагируют на постепенное увеличение веса, повторений, качества техники и интенсивности. Нужен план: цель, периодичность, прогрессия, отдых. Иначе вы просто ходите в зал, а не тренируетесь.

«Похудение не сводится к тренировкам. Это питание, бытовая активность, адекватная оценка прогресса и системная нагрузка. Начните с одного пункта. Например, 7 дней считайте калории или добавьте шаги. И результат сдвинется», — заключила собеседница Life.ru.

Ранее президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина заявила, что здоровый образ жизни требует дисциплины, но должен оставаться психологически комфортным. Она посоветовала поощрять себя и допускать послабления в привычном режиме. По её словам, продвижению к цели нередко мешает чувство вины. Например, после съеденного пирожного человек начинает упрекать себя и считать, что ничего не получается. Поэтому наряду с физической формой важно следить за эмоциональным состоянием и поддерживать собственную мотивацию к занятиям.