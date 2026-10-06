«Нельзя зацикливаться»: Фанаты ЗОЖ рискуют подорвать психологическое здоровье
Эксперт Силина: Зацикленность на ЗОЖ может привести к разочарованию
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Здоровый образ жизни требует дисциплины, но должен оставаться психологически комфортным, считает президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина. Она посоветовала поощрять себя и допускать послабления в привычном режиме.
«Нельзя очень сильно на этом зацикливаться, потому что, как правило, в итоге приходит разочарование», — подчеркнула собеседница радио Sputnik.
По её словам, продвижению к цели нередко мешает чувство вины. Например, после съеденного пирожного человек начинает упрекать себя и считать, что ничего не получается. Поэтому наряду с физической формой важно следить за эмоциональным состоянием и поддерживать собственную мотивацию к занятиям.
ЗОЖ включает питание, тренировки и активность на свежем воздухе, в том числе прогулки, велосипед или бег. Всё это должно приносить удовольствие. Если радости нет, стоит уделить внимание своему психологическому состоянию, заключила эксперт.
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