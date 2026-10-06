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Опубликовано 6 октября, 13:33

«Нельзя зацикливаться»: Фанаты ЗОЖ рискуют подорвать психологическое здоровье

Эксперт Силина: Зацикленность на ЗОЖ может привести к разочарованию

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Здоровый образ жизни требует дисциплины, но должен оставаться психологически комфортным, считает президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина. Она посоветовала поощрять себя и допускать послабления в привычном режиме.

«Нельзя очень сильно на этом зацикливаться, потому что, как правило, в итоге приходит разочарование», — подчеркнула собеседница радио Sputnik.

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По её словам, продвижению к цели нередко мешает чувство вины. Например, после съеденного пирожного человек начинает упрекать себя и считать, что ничего не получается. Поэтому наряду с физической формой важно следить за эмоциональным состоянием и поддерживать собственную мотивацию к занятиям.

ЗОЖ включает питание, тренировки и активность на свежем воздухе, в том числе прогулки, велосипед или бег. Всё это должно приносить удовольствие. Если радости нет, стоит уделить внимание своему психологическому состоянию, заключила эксперт.

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Больше о полезных привычках, питании и самочувствии — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

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Борис Эльфанд
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