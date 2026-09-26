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Опубликовано 26 сентября, 09:11

40-градусная жара из Европы надвигается на Россию, но есть нюанс

Синоптик Паршина: 40-градусная жара из Европы почти не дойдёт до России

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сорокаградусного зноя, который ожидается в Европе, в России не будет. Однако средиземноморский воздух доберётся сначала до северо-западных, а затем и до центральных регионов страны. Об этом сообщила ТАСС ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

По словам синоптика, по пути тёплые воздушные массы ослабит циклон над Скандинавией. После похолодания на следующей неделе в Москве и Подмосковье ожидается от +14 до +19 градусов.

В Калининградской области в ближайшие дни пройдут дожди. В субботу воздух прогреется до +14…+18 градусов, а затем — до +15…+20. Это примерно на два градуса выше климатической нормы.

Наиболее тёплая погода установится в Поволжье и Республике Коми, где столбики термометров поднимутся до +19…+24 градусов. В районах южнее Татарстана и Самары прогнозируется до +23…+28.

На юге европейской территории России температура составит от +21 до +26 градусов. Западные регионы прогреются слабее из-за прошедшего там циклона.

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Ранее синоптики предупредили, что почти на всей европейской территории России температура превысит норму. На Северо-Западе отклонение может достигнуть шести градусов.

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Николь Вербер
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