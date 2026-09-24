Аномальное тепло до +6 градусов выше нормы придёт в некоторые регионы России

Почти на всей европейской территории России в ближайшие пять дней будет теплее климатической нормы. Наиболее заметная температурная аномалия ожидается на Северо-Западе страны, рассказала ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

На большей части Северо-Западного федерального округа температура может оказаться на шесть градусов выше обычных для конца сентября значений. Такая же аномалия затронет северо-восток Центрального и северо-запад Приволжского федеральных округов.

Теплее нормы будет практически на всей европейской части России. На юге страны и в юго-западных районах Центрального федерального округа превышение составит примерно два-три градуса. На остальных территориях температура ожидается около нормы или немного выше неё.

Сам Гидрометцентр в прогнозе на 25–28 сентября также ожидает повышенный температурный фон в большинстве регионов европейской территории страны. Причиной станут устойчивые южные и юго-западные воздушные потоки со Средиземноморья.

На противоположном температурном полюсе окажутся некоторые районы Сибири и Дальнего Востока. Ниже многолетних значений будет в части Красноярского края, Якутии и на юге Сибирского федерального округа. В отдельных районах отрицательная аномалия достигнет четырёх градусов.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что в ближайшие дни в Москве потеплеет до +17…+20 градусов, но ненадолго, и называть это новой волной бабьего лета неправильно. К середине следующей недели похолодает до +15…+18, а погода станет дождливой и пасмурной.