40-летнюю Меган Фокс захейтили за резкие изменения во внешности

Видео с Меган Фокс из выпуска Letterboxd привлекло внимание пользователей к внешности актрисы. Зрители начали обсуждать её лицо, волосы и фигуру, а некоторые признались, что с трудом узнали звезду «Тела Дженнифер».

«Что случилось с Меган Фокс, которую мы все знали? Боже мой, она погубила себя», — отреагировал один из комментаторов.

Ролик вышел 1 октября в серии «Four Favorites». Фокс появилась в нём вместе с режиссёром Карин Кусамой перед специальным показом «Тела Дженнифер» в Академическом музее кино в Лос-Анджелесе. Вместо обсуждения фильма пользователи сосредоточились на изменениях во внешности актрисы. В комментариях её спрашивали, что произошло, а некоторые предположили, что результат косметических процедур оказался неудачным.

При этом видео было снято значительно раньше публикации. Фокс и Кусама в нём обсуждали кино, однако после выхода фрагмента внимание аудитории сместилось на внешность актрисы.

Ранее Life.ru писал, что в 2025 году в жизни актрисы Меган Фокс и певца Machine Gun Kelly произошло чудо. Рэпер объявил о событии: его бывшая возлюбленная родила дочь. Для голливудской актрисы это не первый опыт материнства: она растит троих сыновей — Ноя, Бодхи и Джорни — от бывшего мужа Брайана Остина Грина. У Machine Gun Kelly также есть дочь-подросток, Кейси, которой 15 лет. Этот ребёнок станет их первым общим.