40 млн — лишь вершина айсберга: У магазина «ТВОË» накопились миллиарды долгов

У сети магазинов «Твоё» возникли проблемы из-за долга перед перевозчиком в 40 млн рублей. На этом основании компании может грозить банкротство. При этом гендиректор ритейлера заявил, что задолженность погасят в установленный срок.

Как сообщает Mash Money, 40 млн рублей — лишь небольшая часть финансовых обязательств «Твоё». К концу 2025 года сеть накопила около 4 млрд рублей долгов перед поставщиками и другими контрагентами. Ещё в 2021 году компания получила 1,32 млрд рублей чистой прибыли. В 2023-м показатель снизился до 679 млн, а уже в 2024 году сеть завершила год с убытком в 372 млн рублей.

В 2025 году финансовые проблемы усилились: чистый убыток «Твоё» вырос почти вдвое и достиг 621 млн рублей. Однако на фоне падения доходов сеть решила расширить бизнес.

Год назад она запустила проект «Твоё и Ко», где продаются вещи Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti и Oysho. При этом партнёры и покупатели должны самой компании 6,3 млрд рублей. Ещё 991,5 млн рублей за прошлый год «Твоё» потратило на обслуживание кредитов и займов — без учёта погашения основного долга.

В среднем обслуживание заёмных средств обходилось сети в 82,6 млн рублей в месяц. Это более чем в два раза превышает долг перед перевозчиком.

Проблемы с долгами возникают и у других брендов одежды. Ранее Life.ru рассказывал о компании Walk of Shame, оказавшейся на грани банкротства: её счета арестовали, а убытки превысили 45 млн рублей. Бренд также частично проиграл иски по займам и задолженности перед поставщиком тканей.