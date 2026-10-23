₽40 тысяч за баночку с фамилией: В Астрахани бум экскурсий на производство чёрной икры

За возможность самостоятельно засолить чёрную икру на производстве в Астрахани туристам предлагают заплатить до 40 тысяч рублей с человека. Как выяснила SHOT ПРОВЕРКА, ещё в декабре 2025 года такая экскурсия стоила около 20 тысяч.

Программа рассчитана примерно на час. Гостям выдают специальный костюм, показывают процесс производства деликатеса и разрешают поучаствовать в засолке. На память обещают баночку чёрной икры с фамилией посетителя и подписью «мастер».

Есть и более доступные предложения. На другом осетровом производстве экскурсия стоит 20 тысяч рублей за компанию до четырёх человек. Самостоятельная засолка входит в программу, однако за возможность забрать приготовленную икру домой придётся доплатить.

По данным SHOT ПРОВЕРКИ, интерес к таким поездкам растёт: за последний месяц россияне стали искать подобные экскурсии на 50% чаще.

Кстати, на фоне роста цен на красную икру россияне стали чаще покупать белую — из минтая, сельди и трески. За первые девять месяцев 2026 года спрос на эту продукцию вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.