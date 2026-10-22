В Росрыболовстве заверили, что красной икры к Новому году хватит всем

Дефицита красной икры в России перед новогодними праздниками не ожидается. Запасов деликатеса достаточно, чтобы удовлетворить спрос покупателей даже в период традиционного праздничного ажиотажа. Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков на Веронском Евразийском экономическом форуме в Стамбуле.

«К Новому году икры хватит. Многие наши компании <...> доступные объёмы рыбы и икры поставляют на внутренний рынок. Поэтому икры будет абсолютно хватать», — заверил руководитель ведомства.

По словам Шестакова, российские рыбопромышленные предприятия продолжают направлять доступные объёмы продукции отечественным покупателям. Среди поставщиков он отдельно выделил Дальневосточную рыбопромышленную управляющую компанию.

При этом вопрос стоимости праздничного деликатеса остаётся открытым. Глава Росрыболовства говорил о достаточном количестве продукции, но не уточнил, как могут измениться цены на красную икру к концу декабря.

По данным отраслевых объединений, стоимость красной икры нового улова уже достигала 18–20 тысяч рублей за килограмм, а отдельные виды продавались ещё дороже. При этом представители Рыбного союза не прогнозировали резкого скачка цен непосредственно перед Новым годом.

Ранее Life.ru рассказывал о прогнозе Рыбного союза по стоимости красной икры к Новому году. Несмотря на сокращение вылова лососёвых и уже заметное подорожание деликатеса, в отраслевом объединении не ожидают нового резкого роста цен. Дальнейшая динамика будет зависеть от покупательского спроса в преддверии праздников.