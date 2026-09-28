400-килограммового крокодила эвакуировали из затопленного храма в Таиланде

Огромного крокодила весом более 400 килограммов пришлось экстренно эвакуировать из затопленного буддийского храма в Таиланде. Вода подобралась к вольеру настолько близко, что монахи испугались побега рептилии в реку. Об этом сообщила газета The Nation.

Спасательная операция прошла 27 сентября в храме Ват Пхо Тхонг в провинции Прачинбури. Уровень воды возле вольера поднялся примерно до 1,3 метра, после чего представители храма попросили власти о помощи.

Крокодилу по имени Ныа Тхонг 27 лет, его длина превышает четыре метра. Чтобы безопасно вывезти гиганта, спасатели связали ему пасть и лапы, вытащили на дорогу, а затем краном погрузили на грузовик.

Рептилию доставили во временный приют примерно в 20 километрах от храма, куда паводок не добрался. В операции участвовали местные власти, сотрудники Департамента рыбного хозяйства, волонтёры и жители.

Эвакуацию решили провести из опасения, что при дальнейшем подъёме воды крокодил сможет покинуть вольер и попасть в реку Прачинбури. Это, по оценке местных властей, могло создать угрозу для близлежащих населённых пунктов.

Сильные дожди привели к подтоплениям сразу в нескольких районах Таиланда. Все 50 районов Бангкока объявили зонами бедствия из-за многодневных ливней и масштабных подтоплений. Вода заливает улицы, движение в мегаполисе осложнено, на дорогах заторы, а сильнее всего страдают низинные кварталы, где осадки не успевают уходить.