400 лет истории превратились в пепел: В Париже полностью сгорел старейший рынок

В Париже мощный пожар уничтожил старейший крытый продовольственный рынок города Марше-дез-Анфан-Руж (Marché des Enfants Rouges), открытый ещё в 1615 году. Как сообщает Sky News со ссылкой на местные власти, огонь охватил историческое сооружение ранним утром 12 октября, а внутри частично обрушились металлические конструкции.

В Париже полностью сгорел старейший рынок. Видео © X/Anthony FERRY

Возгорание произошло около трёх часов ночи в районе Маре. К прибытию пожарных пламя уже распространилось по всему зданию. Спасателям удалось локализовать огонь, однако крытая торговая площадка оказалась полностью разрушена.

«От крытого рынка ничего не осталось», — рассказал подполковник парижской пожарной службы де Бувье.

По его словам, при прибытии первых расчётов огонь охватил всё сооружение. Внутренняя металлическая конструкция также получила серьёзные повреждения и частично обвалилась.

Мэр центральных округов Парижа Ариэль Вейль подтвердил масштаб разрушений и призвал жителей держаться подальше от места происшествия. Градоначальник назвал уничтоженный объект важным центром общения и ресторанной жизни французской столицы. Территория вокруг исторического здания остаётся опасной из-за последствий пожара.

Марше-дез-Анфан-Руж пользовался популярностью как у парижан, так и у иностранных туристов. На его территории работали многочисленные продавцы овощей и фруктов, продуктовые лавки и заведения общественного питания. Рынок считался одной из известных гастрономических достопримечательностей района Маре.

Причина возгорания пока не установлена. После происшествия власти и экстренные службы продолжают выяснять обстоятельства уничтожения исторического сооружения.

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