В Индии депутат Анант Сингх устроил свадьбу дочери, на которую пришли около 400 тысяч человек. О масштабах торжества в беднейшем штате страны Бихар рассказала газета The Guardian, опубликовавшая материал AFP.

Праздник состоялся 25 ноября в родной деревне политика Надаван. Для гостей приготовили полмиллиона порций традиционных сладостей, а над вегетарианским меню трудились 500 поваров. Для доставки высокопоставленных гостей оборудовали пять вертолётных площадок.

Из-за наплыва людей движение на окрестных дорогах практически остановилось. Одному из политиков пришлось пересесть из автомобиля на трактор и добираться до места торжества через поля. Некоторые зрители забирались на деревья и опоры линий электропередачи, чтобы увидеть происходящее.

В программу праздника включили скачки с участием 200 лошадей, однако соревнования пришлось отложить из-за огромного количества зрителей — посмотреть на них пришли около 100 тысяч человек.

Для оформления свадебной площадки привезли цветы из Китая. Невеста прибыла на торжество на BMW, а жениха сопровождал кортеж примерно из 200 автомобилей. Праздничную программу дополнил фейерверк.

Против организатора свадьбы Ананта Сингха возбуждено несколько десятков уголовных дел, в том числе по обвинению в убийстве. Сам политик отрицает свою вину.

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