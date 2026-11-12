Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 407 украинских беспилотников самолётного типа и три управляемые авиационные бомбы. Об этом 12 ноября сообщили в Министерстве обороны РФ, подводя итоги работы ПВО.

В ведомстве также привели общую статистику с начала специальной военной операции. По данным Минобороны, за это время российские военные уничтожили 674 самолёта, 284 вертолёта, 285 458 беспилотников и 672 зенитных ракетных комплекса.

Кроме того, министерство отчиталось об уничтожении 31 615 танков и других боевых бронированных машин, 1796 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 917 артиллерийских орудий и миномётов. В общей сложности, согласно сводке, поражены 77 034 единицы специальной военной автомобильной техники.