407 дронов и три авиабомбы: Минобороны отчиталось о результатах работы российской ПВО за сутки
Сводка от 12 ноября: ПВО России за сутки сбила 407 БПЛА ВСУ и три авиабомбы
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Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 407 украинских беспилотников самолётного типа и три управляемые авиационные бомбы. Об этом 12 ноября сообщили в Министерстве обороны РФ, подводя итоги работы ПВО.
В ведомстве также привели общую статистику с начала специальной военной операции. По данным Минобороны, за это время российские военные уничтожили 674 самолёта, 284 вертолёта, 285 458 беспилотников и 672 зенитных ракетных комплекса.
Кроме того, министерство отчиталось об уничтожении 31 615 танков и других боевых бронированных машин, 1796 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 917 артиллерийских орудий и миномётов. В общей сложности, согласно сводке, поражены 77 034 единицы специальной военной автомобильной техники.
Ранее Life.ru сообщал об уничтожении 1085 украинских беспилотников за сутки. По данным Минобороны за 11 ноября, российские средства ПВО также перехватили четыре управляемые авиабомбы и два реактивных снаряда американской системы HIMARS.