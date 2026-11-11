Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 1085 украинских беспилотников самолётного типа. Также перехвачены два реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS и четыре управляемые авиационные бомбы. Такие данные привели в Минобороны РФ.

Ранее Life.ru сообщал о самой массированной атаке беспилотников на Ленинградскую область с начала 2026 года. В ночь на 11 ноября, по предварительным данным губернатора Александра Дрозденко, над регионом уничтожили 150 дронов. Предыдущий максимум зафиксировали 18 октября, когда силы ПВО сбили 145 беспилотников.