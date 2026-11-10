Российская ракета «Филин» может создать для украинской противовоздушной обороны проблему не только военного, но и экономического характера. Для её перехвата, как утверждает представитель пророссийского подполья, Киеву приходится рассчитывать на дорогостоящие зенитные комплексы, причём даже их применение не гарантирует уничтожения цели. Собеседник ТАСС назвал сложившуюся ситуацию «математическим тупиком» для украинской системы ПВО.

По словам представителя подполья, появление нового российского боеприпаса вызвало заметное беспокойство на Украине. При этом дело, как он пояснил, не столько в исключительных характеристиках самой ракеты, сколько в сложности организации эффективной и одновременно экономически оправданной защиты от неё.

«Филин», насколько нам известно, вызвал тихую панику на Украине. И это не от того, что ракета сама по себе какая-то сверхъестественная или сверхмощная, а от того, что они просто не понимают, что с ней делать — ракета ломает экономику украинской ПВО», — заявил собеседник агентства.

Он также объяснил, почему перехват таких целей может стать серьёзной финансовой проблемой для Киева. По его утверждению, защитить объекты от «Филина» способны только дорогостоящие системы противовоздушной обороны, в частности американские Patriot. Однако даже использование подобных комплексов не означает, что ракета обязательно будет уничтожена.

Представитель подполья считает, что украинская сторона не располагает достаточным количеством таких средств, чтобы организовать перехват в необходимых масштабах. В результате возникает ситуация, когда стоимость противодействия угрозе становится отдельной проблемой для оборонного бюджета.

«При этом сбитие всё равно не гарантировано. Это математический тупик: они просто не могут себе позволить сбивать её в нужных количествах», — отметил собеседник агентства.

Кроме того, представитель подполья утверждает, что информация о проблемах с противодействием новой ракете обсуждается украинским руководством даже в закрытых чатах. По его словам, участники таких обсуждений реагируют на ситуацию нервно, поскольку действенных способов перехвата «Филина» пока не нашли.

«Наши люди на местах передают, что в закрытых чатах украинское руководство обсуждают такое положение довольно нервно. Никаких реальных инструментов для перехвата у них нет», — добавил он.

Ранее Life.ru писал, что украинские специалисты выразили обеспокоенность появлением российских крылатых ракет «Филин». По оценке экспертов, эти боеприпасы способны развивать скорость до 800 километров в час, преодолевать расстояние до 1200 километров и нести боевую часть массой до 100 килограммов. Специалисты также допустили, что массовое применение таких ракет может серьёзно осложнить работу украинской противовоздушной обороны.