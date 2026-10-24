«Герани» покажутся цветочками: На Украине испугались новых российских ракет «Филин»

Новые российские крылатые ракеты «Филин» могут представлять для украинской противовоздушной обороны значительно большую угрозу, чем реактивные беспилотники «Герань». Об этом пишет Business Insider со ссылкой на украинских специалистов по беспилотникам Сергея Бескрестнова и Сергея Стерненко.

Эксперты предупредили, что российские войска могут перейти к массовому применению относительно недорогих крылатых ракет. По их оценке, такие боеприпасы способны летать быстрее реактивных дронов, маневрировать и нести более тяжёлую боевую часть.

«Массовое применение такого типа средств воздушных ударов — вот что нас ждёт в самое ближайшее время», — заявил Стерненко. Он добавил, что на фоне этой угрозы реактивные «Герани» могут показаться незначительной проблемой.

Бескрестнов, известный под позывным Флэш, также считает, что российские разработчики делают ставку на дешёвые крылатые ракеты. По его словам, одним из преимуществ нового вооружения может стать возможность производства с использованием российских комплектующих.

Согласно сведениям Главного управления разведки Минобороны Украины, «Филин» представляет собойкрылатую ракету длиной около 3,5 метра. Заявленная скорость достигает почти 800 км/ч, дальность полёта — 1200 километров, а масса боевой части — до 100 килограммов.