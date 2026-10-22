Военэксперт назвал «грозное оружие» Армии России, вызывающее ужас на Украине

Сообщения украинской разведки о российской крылатой ракете «Филин» свидетельствуют об опасениях Киева перед новыми средствами поражения, заявил военный эксперт Иван Коновалов. По его оценке, при заявленных характеристиках «грозное оружие» может поражать цели практически на всей территории, остающейся под контролем украинских властей.

Сам факт публикации сведений о «Филине» аналитик связал с обеспокоенностью украинской стороны появлением у России подобного вооружения. Большая дальность делает ракету эффективным средством нанесения ударов в глубине территории противника.

Вместе с тем собеседник «Газеты.ru» призвал критически относиться к данным ГУР Минобороны Украины. Он подчеркнул, что полностью доверять этим сообщениям нельзя, опубликованная информация может оказаться недостоверной.

Ранее ГУР Украины заявило, что Россия начала применять крылатую ракету наземного базирования «Филин» с конца лета. Украинская разведка утверждает, что её дальность достигает 1200 километров, а скорость — 800 км/ч. По тем же данным, существуют варианты с боевой частью массой 50 и 100 килограммов. Минобороны России об ударах этим оружием не сообщало.