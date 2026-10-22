«Филин» вызвал панику у ГУР: что за новое оружие могла пустить в ход Россия
ГУР сообщило о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин»
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Россия с конца лета применяет против Украины новую крылатую ракету наземного базирования «Филин». Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины, опубликовавшее данные об устройстве боеприпаса и его электронных компонентах.
По информации украинской разведки, ракета развивает скорость до 800 км/ч и может преодолевать расстояние до 1200 километров. Заявленная высота полёта — до 6 километров, при этом боеприпас способен двигаться на сверхнизких высотах.
«Филин» запускается с наземной установки с помощью порохового ускорителя. Его фюзеляж изготовлен из композитных материалов — угле- и стеклопластика. Длина корпуса составляет 3,5 метра, размах крыльев — 3 метра. Некоторые детали производятся с использованием 3D-печати.
Как утверждает ГУР, существуют варианты ракеты с боевой частью массой 50 и 100 килограммов. Разработчиком изделия разведка называет российское АО «НПО «Молния»», входящее в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение».
За наведение отвечают инерциальная навигационная система китайского производства и 16-канальный помехозащищённый модуль «Комета». Бортовое оборудование, по данным ГУР, выпускает компания «ПЛАЗ». Разведка также обнаружила сходство в компоновке и маркировке блоков «Филина» и беспилотников «Гарпия».
Анализ электроники, по данным ГУР, выявил 35 компонентов американского происхождения и 22 китайского. При этом двигатель R500, согласно опубликованным данным, произведён в России компанией «Рейнольдс». Аналогичный двигатель ранее обнаруживали в авиационных крылатых ракетах С-71К «Ковер» и С-71М «Монохром». При этом Минобороны об ударах «Филином» не сообщало.
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