«Филин» вызвал панику у ГУР: что за новое оружие могла пустить в ход Россия

Россия с конца лета применяет против Украины новую крылатую ракету наземного базирования «Филин». Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины, опубликовавшее данные об устройстве боеприпаса и его электронных компонентах.

По информации украинской разведки, ракета развивает скорость до 800 км/ч и может преодолевать расстояние до 1200 километров. Заявленная высота полёта — до 6 километров, при этом боеприпас способен двигаться на сверхнизких высотах.

«Филин» запускается с наземной установки с помощью порохового ускорителя. Его фюзеляж изготовлен из композитных материалов — угле- и стеклопластика. Длина корпуса составляет 3,5 метра, размах крыльев — 3 метра. Некоторые детали производятся с использованием 3D-печати.

Как утверждает ГУР, существуют варианты ракеты с боевой частью массой 50 и 100 килограммов. Разработчиком изделия разведка называет российское АО «НПО «Молния»», входящее в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение».

За наведение отвечают инерциальная навигационная система китайского производства и 16-канальный помехозащищённый модуль «Комета». Бортовое оборудование, по данным ГУР, выпускает компания «ПЛАЗ». Разведка также обнаружила сходство в компоновке и маркировке блоков «Филина» и беспилотников «Гарпия».

Анализ электроники, по данным ГУР, выявил 35 компонентов американского происхождения и 22 китайского. При этом двигатель R500, согласно опубликованным данным, произведён в России компанией «Рейнольдс». Аналогичный двигатель ранее обнаруживали в авиационных крылатых ракетах С-71К «Ковер» и С-71М «Монохром». При этом Минобороны об ударах «‎Филином» не сообщало.

Ранее Life.ru писал, что «Ростех» разрабатывает ударные беспилотники, близкие по возможностям к крылатым ракетам, и в 2027 году покажет аппараты с большей дальностью, скоростью и более умным ИИ. Пример — «Дань-Т» с реактивным двигателем, который после запуска с самолёта или вертолёта самостоятельно летит к цели за несколько сотен километров.