Украина потратила на содержание ВСУ $246 миллиардов с 2022 года

С начала 2022 года по август 2026-го Украина направила на содержание вооружённых сил 11,037 трлн гривен, или около $246 млрд. Об этом свидетельствует бюджетная отчётность украинского Министерства финансов.

Средства расходовались на приобретение вооружений и военной техники, выплаты военнослужащим, обеспечение поставок и содержание инфраструктуры. При этом расчёты охватывают исключительно прямые затраты государственной казны. Стоимость оружия, полученного от западных партнёров в качестве помощи, в указанную сумму не входит.

До конца 2026 года Киев намерен выделить на нужды армии дополнительно 1,94 трлн гривен, что эквивалентно примерно $43,2 млрд. Таким образом, финансовая нагрузка на бюджет продолжит увеличиваться.

Ещё более масштабные ассигнования предусмотрены на 2027 год. Согласно проекту бюджета, содержание ВСУ обойдётся в $108,3 млрд. При этом ожидаемый дефицит государственной казны оценивается в $37 млрд, а госдолг, по прогнозам, может достичь $276 млрд.