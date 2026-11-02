В Сети появилась фотография новой российской малогабаритной крылатой ракеты «Филин», установленной на наземной пусковой платформе. На снимке впервые можно рассмотреть боеприпас вместе со стартовым ускорителем, предназначенным для первоначального разгона ракеты.

На фотографии заметны направляющие рельсы пусковой установки, на которых размещён «Филин». К нижней части корпуса прикреплён пороховой ускоритель, позволяющий ракете стартовать с земли. После разгона полёт должен продолжаться с использованием собственного турбореактивного двигателя.

Ранее в открытом доступе уже появлялись отдельные изображения «Филина» и его компонентов. Однако теперь ракету показали непосредственно на наземной стартовой конструкции, что позволяет лучше представить общий вид комплекса.

По информации, опубликованной украинской военной разведкой, разработчиком ракеты является НПО «Молния», входящее в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Длина изделия составляет около 3,5 метра, а размах крыла достигает трёх метров. Для изготовления корпуса используются композитные материалы, включая угле- и стеклопластик. Отдельные элементы производятся с применением 3D-печати.

Согласно тем же данным, существуют варианты «Филина» с боевой частью массой 50 и 100 килограммов. Заявленная дальность полёта достигает 1200 километров, а максимальная скорость — 800 километров в час. При этом фактические характеристики ракеты официально не подтверждены российским Минобороны.

В качестве силовой установки используется турбореактивный двигатель Р500 российского производства. Для навигации, по опубликованным сведениям, предусмотрены инерциальная система и спутниковый модуль «Комета», предназначенный для работы в условиях радиопомех.

Первые сообщения о применении «Филина» появились осенью 2026 года. Украинская разведка утверждала, что российские войска начали использовать такие ракеты ещё в конце лета. Официальных сообщений российского военного ведомства о применении нового изделия на момент публикации не было.

Ранее Life.ru рассказывал о характеристиках новой российской крылатой ракеты «Филин», появление которой вызвало обеспокоенность украинской разведки. По информации ГУР, боеприпас способен преодолевать до 1200 километров и оснащается боевой частью массой 50 или 100 килограммов. Украинские специалисты также изучили электронные компоненты ракеты и установили, что в её конструкции используются российский турбореактивный двигатель Р500 и модуль спутниковой навигации «Комета».