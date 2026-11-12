Аэродромы и пункты дислокации ВСУ: Минобороны РФ сообщило об ударах в 154 районах
Минобороны РФ сообщило о поражении объектов военных аэродромов ВСУ 12 ноября
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Российские войска за сутки поразили объекты военных аэродромов ВСУ и пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников. Об этом 12 ноября сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, удары нанесли в 154 районах. В операции задействовали авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию.
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Ранее Минобороны сообщало об ударах по объектам военной логистики Украины. Среди целей ведомство называло логистический центр и локомотивы.