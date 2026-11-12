Российские войска за сутки поразили объекты военных аэродромов ВСУ и пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников. Об этом 12 ноября сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, удары нанесли в 154 районах. В операции задействовали авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию.