Российские войска в ночь на 12 ноября поразили предприятие «Стеллар Джет» в городе Яготин Киевской области, где производились твердотопливные ускорители для беспилотников. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

«В Киевской области поражены: <…> промышленное предприятие [в городе] Яготин („Стеллар Джет“), производящее твердотопливные ускорители для беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении Минобороны.

Твердотопливные ускорители используются для обеспечения необходимой тяги при запуске летательных аппаратов. Производство таких компонентов является одним из направлений работы предприятий, выпускающих оборудование для беспилотной авиации.

Удар по объекту в Яготине стал частью массированной ночной атаки на предприятия украинского военно-промышленного комплекса. В частности, Минобороны также сообщило о поражении киевского завода «Генератор», на котором выпускались беспилотники средней дальности «Хорнет». Для атаки применялись высокоточное оружие наземного базирования и ударные БПЛА.

Предприятие «Стеллар Джет» уже фигурировало в сообщениях российского военного ведомства. Как ранее сообщал Life.ru, 2 сентября российские беспилотники «Герань-4» поразили логистический центр компании в районе Вишнёвого Киевской области. Минобороны тогда опубликовало кадры удара и заявило о поражении цели.