409 бюллетеней аннулировали после вскрытия сейфа на участке в Якутске

Все 409 бюллетеней, находившихся в сейфе на избирательном участке № 756 в Якутске, признали недействительными после инцидента с его вскрытием. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

По данным МВД по Республике Саха, был вскрыт сейф, где хранились бюллетени. При этом целостность находившихся внутри сейф-пакетов и самих документов подтверждена, видимых признаков фальсификации правоохранители не выявили.

«Чтобы вообще убрать какие-то сомнения, все указанные 409 бюллетеней решением участковой избирательной комиссии 756 признаны недействительными», — заявила Памфилова.

Из общего числа 204 бюллетеня относились к голосованию по одномандатному округу, ещё 205 — по федеральному.

По словам главы ЦИК, правоохранительные органы расценили произошедшее как процедурное нарушение. Признаков преступления, согласно озвученным ею данным, установлено не было.

Ранее Life.ru сообщал о первоначальных данных по инциденту на участке № 756 в Якутске. Тогда поступала информация о возможном вскрытии сейф-пакетов, однако последующая проверка МВД установила, что их целостность не нарушена.