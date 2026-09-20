Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 сентября, 12:55

409 бюллетеней аннулировали после вскрытия сейфа на участке в Якутске

Памфилова: 409 бюллетеней в Якутске признали недействительными

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Все 409 бюллетеней, находившихся в сейфе на избирательном участке № 756 в Якутске, признали недействительными после инцидента с его вскрытием. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

По данным МВД по Республике Саха, был вскрыт сейф, где хранились бюллетени. При этом целостность находившихся внутри сейф-пакетов и самих документов подтверждена, видимых признаков фальсификации правоохранители не выявили.

«Чтобы вообще убрать какие-то сомнения, все указанные 409 бюллетеней решением участковой избирательной комиссии 756 признаны недействительными», — заявила Памфилова.

Из общего числа 204 бюллетеня относились к голосованию по одномандатному округу, ещё 205 — по федеральному.

По словам главы ЦИК, правоохранительные органы расценили произошедшее как процедурное нарушение. Признаков преступления, согласно озвученным ею данным, установлено не было.

Памфилова назвала страны, откуда шли кибератаки на выборы
Памфилова назвала страны, откуда шли кибератаки на выборы

Ранее Life.ru сообщал о первоначальных данных по инциденту на участке № 756 в Якутске. Тогда поступала информация о возможном вскрытии сейф-пакетов, однако последующая проверка МВД установила, что их целостность не нарушена.

Больше новостей о выборах, работе ЦИК и ходе голосования — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Элла Памфилова
  • ЦИК
  • Выборы — 2026
  • Госдума
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar