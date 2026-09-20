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Опубликовано 20 сентября, 12:50

Памфилова назвала страны, откуда шли кибератаки на выборы

Памфилова: Кибератаки на выборы шли из Британии, Украины, Бразилии и Мексики

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Основной поток кибератак на российскую избирательную инфраструктуру шёл из-за рубежа. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«Атаки осуществлялись преимущественно из-за рубежа. Ну вот представьте себе, откуда идут: Великобритания, Украина, Бразилия, Индонезия, даже из Индии», — рассказала глава ЦИК.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва стартовали 18 сентября. Голосование проходит в течение трёх дней и завершится вечером 20 сентября. Всего по итогам нынешней кампании планируется распределить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей разных уровней.

Число проголосовавших электронно москвичей превысило 2,8 млн
Число проголосовавших электронно москвичей превысило 2,8 млн

В первый день выборов в Москве произошёл кратковременный сбой в работе терминалов электронного голосования. В Мосгоризбиркоме связали неполадки с кибератаками и сообщили, что оборудование оперативно вернули в штатный режим. Также ЦИК сообщил о более чем 100 млн заблокированных воздействий на веб-серверы.

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Николь Вербер
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