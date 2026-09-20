Памфилова назвала страны, откуда шли кибератаки на выборы

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва стартовали 18 сентября. Голосование проходит в течение трёх дней и завершится вечером 20 сентября. Всего по итогам нынешней кампании планируется распределить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей разных уровней.

В первый день выборов в Москве произошёл кратковременный сбой в работе терминалов электронного голосования. В Мосгоризбиркоме связали неполадки с кибератаками и сообщили, что оборудование оперативно вернули в штатный режим. Также ЦИК сообщил о более чем 100 млн заблокированных воздействий на веб-серверы.