Чулпан Шангареева из Уфы завоевала титул Ms. Summit International 2026 на международном конкурсе красоты и лидерства в Австралии. Финал прошёл 8 ноября в Голд-Косте.

Шангареева (по центру) с другими участницами. Фото © пресс-служба конкурса

Шангареева. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ chulpann.shangareeva

В финале участвовали 28 конкурсанток, в том числе представительницы США, Японии, Франции и Филиппин. Жюри определило победительниц в трёх категориях — Miss, Ms. и Mrs. Шангареева получила корону в категории Ms. для незамужних женщин.

Шангареева. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ chulpann.shangareeva

Шангареева. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ chulpann.shangareeva

Путь 41-летней уфимки к международному финалу занял меньше полугода. В мае она выиграла башкирский этап конкурса «Миссис Россия Мира», а в июне получила титул «Классик» на всероссийском этапе. После этого организаторы Mrs. World пригласили её выступить в Австралии.

«Чувствую счастье и гордость. Но победу ещё не осознала, эмоции пока сдерживаю», — передали организаторы слова Шангареевой.

В октябре россиянка Людмила Рожнёва завоевала титул «Миссис европейский континент — 2026» в Афинах. Победа в своей номинации дала петербурженке право выступить в финале конкурса «Миссис Земной шар».