Визу дали за три дня до конкурса: Многодетная петербурженка завоевала корону в Афинах

Многодетная мать из Санкт-Петербурга Людмила Рожнёва завоевала титул «Миссис европейский континент — 2026» на международном конкурсе красоты в Афинах. 43-летняя россиянка обошла соперниц в своей номинации и получила право участвовать в финале «Миссис Земной шар». Об этом ТАСС сообщили в федерации «Миссис Санкт-Петербург».

При этом поездка едва не сорвалась из-за визовых сложностей. По словам Рожнёвой, для въезда в Евросоюз ей пришлось собрать десятки документов, а разрешение она получила только 13 октября — за три дня до начала конкурса. Дорога заняла несколько суток, поэтому в Афины участница прибыла практически перед стартом мероприятия.

«Но усталость — не повод сдаваться и унывать. Как многодетная мама я это точно знаю. Я рада, что достойно представила свою страну и везу домой столь победный титул», — поделилась Рожнёва.

Россиянка также отметила дружелюбную атмосферу конкурса. По её словам, несмотря на соперничество, участницам удалось найти общий язык и завести новые знакомства. При этом решение об участии в следующем этапе — «Миссис Земной шар», где ей предстоит представлять европейский континент, Рожнёва пока не приняла.

Конкурс «Миссис европейские страны — 2026» проходил в Афинах с 16 по 19 октября. Участницы боролись за три титула: «Миссис европейские страны», «Миссис Евразия» и «Миссис европейский континент». Победительницы получили путёвки на международный финал Mrs. Globe.

Людмила родилась в Казахской ССР, а после школы переехала в Петербург. В молодости работала моделью, затем открыла бизнес в сфере технической безопасности. В 2023 году она победила на конкурсе «Миссис Санкт-Петербург», а спустя год, как ранее писал Life.ru, завоевала титул «Миссис Россия — 2024». Рожнёва уже 16 лет замужем, воспитывает троих детей и увлекается ездой на мотоцикле.

Ранее Life.ru рассказывал, что 50-летняя москвичка Мария Филина победила на международном конкурсе «Миссис ООН», проходившем в Нью-Дели с 5 по 10 октября. Кулинарный блогер получила титул в своей возрастной категории. Для неё это уже вторая международная победа: в 2019 году россиянка завоевала корону Mrs. Universe Classic World в Болгарии.

Летом ещё одна многодетная россиянка, Людмила Секрий из Подмосковья, стала победительницей конкурса «Миссис Земля — 2026». Финал состоялся в Куала-Лумпуре, где она обошла 40 соперниц. Особенностью конкурса стала экологическая направленность: участницы демонстрировали в том числе наряды из переработанных материалов и представляли проекты по защите окружающей среды.