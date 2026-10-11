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Регион
Опубликовано 11 октября, 11:44

50-летняя блогерша Мария Филина из Москвы победила на конкурсе «Миссис ООН»

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / masha_machere

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / masha_machere

Кулинарный блогер из Москвы Мария Филина стала победительницей международного конкурса красоты Ms. and Mrs. United Nations 2026 в своей возрастной категории. Об успехе москвички сообщили представители организаторов мероприятия с российской стороны.

Москвичка Мария Филина победила на международном конкурсе «Миссис ООН». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / masha_machere

Москвичка Мария Филина победила на международном конкурсе «Миссис ООН». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / masha_machere

Соревнование проходило в Нью-Дели с 5 по 10 октября. Перед заключительным шоу участницы готовились к выходам на сцену и посещали официальные встречи. Программа также включала благотворительные мероприятия и социальные акции.

Москвичка Мария Филина победила на международном конкурсе «Миссис ООН». Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / masha_machere

Для Филиной поводом вновь попробовать свои силы на подиуме стало 50-летие. Москвичка решила отметить юбилей необычным способом и одновременно вдохновить других женщин.

«Своим примером я хочу показать женщинам, которые боятся, а возможно даже стесняются своего возраста, что в 50 жизнь только начинается. Организаторы довольно быстро подтвердили возможность участия, и я окончательно убедилась, что решение правильное», — привели в сообщении слова Филиной.

Нынешняя победа стала для россиянки уже второй на международном уровне. В 2019 году она представляла страну на конкурсе в Болгарии, где завоевала титул Mrs. Universe Classic World. Спустя семь лет блогер вновь получила награду, на этот раз в Индии.

При этом деятельность Филиной не ограничивается конкурсами красоты. Она ведёт кулинарный блог и развивает культурно-образовательное сообщество для женщин. Кроме того, москвичка входит в попечительский совет благотворительного фонда.

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Анастасия Никонорова
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