Под знаменитым собором Святой Софии в Стамбуле археологи исследовали сеть древних подземных ходов протяжённостью 420 метров. Специалисты выявили девять тоннелей и шесть подземных камер, часть которых может относиться ещё к римскому периоду. Об этом сообщает Daily Sabah.

Особый интерес исследователей вызвал тоннель, уходящий в сторону Цистерны Базилика — знаменитого подземного водохранилища Стамбула. Раскопки позволили проследить его направление, однако дальнейшее продвижение пока остановлено. Ещё один обнаруженный ход сначала направляется на север, а затем поворачивает на запад.

В некоторых подземных сооружениях до сих пор течёт вода. Учёные пытаются выяснить, поступает ли она из природного источника или связана с древней системой водоснабжения, которая могла использовать акведук Валента.

Масштабные работы под историческим комплексом продолжаются уже около двух лет. За это время специалисты вывезли приблизительно три тысячи тонн земли, ила и строительных обломков. Некоторые помещения оказались полностью засыпаны после обрушения сводов, и теперь исследователи постепенно возвращают их к первоначальному виду.

По словам члена научного совета Айя-Софии Ахмета Гюлеча, отдельные сооружения могли появиться ещё во времена Римской империи. Впоследствии их неоднократно перестраивали и использовали на протяжении разных исторических эпох. Чтобы установить точный возраст и назначение помещений, археологи изучают образцы материалов.

В перспективе часть древних подземелий хотят открыть для туристов. Однако прежде необходимо укрепить конструкции, завершить исследования и обеспечить безопасность посетителей. Окончательного решения об открытии тоннелей пока нет.

Ранее Life.ru рассказывал о расчистке подземных сооружений возрастом около 1600 лет под собором Святой Софии. Тогда сообщалось, что специалисты добрались до ранее недоступных помещений и обнаружили следы древней системы водоснабжения. Нынешнее здание собора возвели при императоре Юстиниане в VI веке, однако под ним сохранились конструкции более ранних эпох.