Под знаменитым собором Святой Софии в Стамбуле исследователи расчистили древние подземные сооружения возрастом около 1600 лет. Для этого специалистам пришлось вывезти примерно три тысячи тонн земли, ила и строительного мусора. Работы позволили добраться до участков, которые прежде оставались недоступными. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на турецких археологов.

Масштабная расчистка началась в феврале 2025 года. Под историческим комплексом обнаружились ранее неизвестные помещения, сводчатые коридоры и элементы древней системы водоснабжения. Некоторые сооружения появились ещё до строительства нынешнего здания Святой Софии.

По словам археолога Хасана Фырата Дикера, подземная инфраструктура напоминает сложную сеть тоннелей. Во времена Римской империи она использовалась для распределения воды и отвода дождевых потоков в сторону моря.

Исследователи уже расчистили около 170 метров подземного маршрута, связанного с римской улицей V века. Работы также затронули погребальный комплекс из четырёх камер, обнаруженный в 1946 году. Археологи углубились ещё на полтора метра ниже ранее изученного уровня и обнаружили более древние строительные слои.

Особую ценность находкам придаёт история самого памятника. Нынешняя Святая София была построена при императоре Юстиниане и завершена в 537 году. Однако это уже третье здание на данном месте, поэтому под ним сохранились следы нескольких исторических эпох.

Турецкие власти планируют сделать часть подземных сооружений доступной для туристов. Прежде специалистам необходимо завершить исследования, укрепить исторические конструкции и обеспечить безопасность посетителей. В будущем здесь также может появиться археологическая экспозиция.

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