«Тонны золота и серебра»: Под Иерусалимом нашли древнюю систему пещер

Археологи обнаружили в Иерусалиме древнюю систему пещер, которая может пролить свет на тайну местонахождения сокровищ Второго храма. Пока речь идёт лишь о версии: золото и серебро внутри подземелий не нашли. Об этом пишет РИА Новости.

Находку обнаружили в районе Сильван во время полицейской операции. Правоохранители расследовали конфликт между двумя семьями и проводили поиски подозреваемых в подземных помещениях. В одной из пещер они заметили узкий коридор явно искусственного происхождения, который вёл в небольшую камеру.

Археологи обследовали помещение с помощью дистанционных камер. Планировка, отделка и найденные предметы позволили предположить, что перед специалистами находится древняя гробница. Предварительное исследование показало: захоронение может относиться к периоду Второго храма — с 516 года до нашей эры по 70 год нашей эры.

Учёные также не исключают, что обнаруженная камера не единственная. Данные эхолокации указывают на наличие других пустот за стенами подземного помещения.

Похожую находку сделали примерно полгода назад в районе Рамат-Рахель. Там археологи обнаружили вырубленный в скале туннель высотой до пяти метров. Его назначение и точный возраст пока не установлены: версии о водопроводе, зернохранилище или промышленном объекте специалисты сочли маловероятными.

Одна из гипотез связывает подземные сооружения с возможными сокровищницами Иерусалимского храма. В пользу этой версии сторонники предположения приводят медный свиток, найденный в Кумране в 1947 году. В нём перечислены десятки тайников с золотом и серебром, однако археологам пока не удалось подтвердить, что обнаруженные пещеры связаны с этими кладами.

Ранее археологи обнаружили в Старой Ладоге древнейшее христианское захоронение в Восточной Европе, связанное с эпохой Рюрика. В кургане нашли крест возрастом более тысячи лет, боевой топор, ладейные заклёпки и другие артефакты. Находки готовят к лабораторным исследованиям.