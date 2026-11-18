В Саудовской Аравии археологи обнаружили каменные наконечники возрастом около 125 тысяч лет со следами растительного яда. Находка позволяет предположить, что древние люди начали использовать отравленное оружие на десятки тысяч лет раньше, чем считалось прежде. Результаты международного исследования опубликованы в научном журнале Science.

Необычные артефакты нашли в местности Урук-аль-Джулайба на юге Аравийского полуострова. Сегодня здесь простирается пустыня Руб-эль-Хали, но 125 тысяч лет назад территория выглядела совершенно иначе. На месте песков находилось огромное пресноводное озеро Мундафан, окружённое зелёными равнинами, где обитали бегемоты, древние буйволы, газели, ориксы и другие животные.

Во время раскопок исследователи собрали более 5500 каменных орудий и отходов их изготовления. На некоторых наконечниках обнаружили следы ударов, а также остатки смолы, растительных волокон и животных тканей. По мнению учёных, это свидетельствует о том, что древние охотники могли закреплять каменные острия на деревянных древках с помощью природных клеящих веществ и перевязочного материала.

Однако самая неожиданная находка ждала специалистов при химическом анализе. На нескольких орудиях выявили соединения, связанные с ядовитым растением Acokanthera schimperi, известным своими токсинами, воздействующими на сердце. На одном из повреждённых наконечников потенциально ядовитые вещества находились рядом с остатками животных тканей. Другие инструменты сохранили следы возможной обработки токсичного растительного сока.

Авторы исследования предполагают, что древние люди намеренно наносили яд на охотничье оружие, чтобы эффективнее поражать добычу. Если эта интерпретация подтвердится, история применения отравленных наконечников окажется примерно на 65 тысяч лет древнее, чем позволяют судить ранее обнаруженные свидетельства из Южной Африки. При этом учёные пока не могут установить точный способ приготовления яда, его концентрацию и эффективность.

Открытие помогло восстановить и повседневную жизнь древних обитателей Аравии. Местные стоянки использовались для изготовления каменных инструментов, разделки добычи и обработки растений. Исследователи считают, что люди активно осваивали природные ресурсы региона, который в те времена был значительно более влажным и пригодным для жизни.

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