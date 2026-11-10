В Муезерском округе Карелии обнаружили предположительно средневековый могильник возрастом около 800 лет. Необычную находку сделал местный житель, который искал следы боёв Великой Отечественной войны, но наткнулся на оружие XIII века. Об этом сообщили в Республиканском центре по охране объектов культурного наследия.

В лесу неподалёку от посёлка Ругозеро поисковик обнаружил изогнутый меч, наконечники стрел и копий, топор, нож и несколько бронзовых предметов. Среди них оказались игла, предположительно поясная пряжка и фрагмент изделия неизвестного назначения. Мужчина сообщил о находке специалистам.

На место прибыли археологи Карельского научного центра РАН под руководством доктора исторических наук Алексея Тарасова. Исследователи нашли ещё четыре предмета, в том числе складную бритву. Именно она помогла уточнить возраст находок: аналогичные изделия датируются не ранее 1238 года, поэтому памятник предварительно отнесли к XIII веку.

Больше всего внимания учёных привлёк стальной меч. По словам Тарасова, целые мечи крайне редко находят на территории Карелии. Оружие оказалось изогнутым и сохранило следы воздействия огня. Специалист предполагает, что оно могло принадлежать профессиональному воину, поскольку в Средневековье меч считался дорогим и престижным оружием.

При этом человеческих останков и следов погребальной ямы археологи не обнаружили. Однако набор предметов характерен для погребального инвентаря древних карел. Похожие захоронения известны в Северо-Западном Приладожье и на Карельском перешейке. Исследователям ещё предстоит выяснить, почему меч подвергся воздействию огня и действительно ли находки связаны с погребением.

Объект получил название «Могильник Ругозеро». Его официально включили в перечень выявленных объектов культурного наследия Республики Карелия. Соответствующий приказ регионального управления по охране памятников датирован 20 октября 2026 года.