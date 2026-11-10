Более 300 тысяч лет назад жители юга современной Британии могли изготавливать гигантские кремнёвые рубила, чтобы показать своё мастерство и выделиться в группе. К такой гипотезе археологи пришли, сравнив древние находки и испытав их копии. Результаты опубликованы в Journal of Archaeological Science.

В эксперименте 20 студентов перерезали верёвки копиями рубил двух размеров. С крупными орудиями на задачу уходило в среднем на 22% больше времени. Участникам часто приходилось держать тяжёлое рубило обеими руками. На изготовление крупной копии мастера тратили около 45 минут, а обычной — от 20 до 30 минут.

Исследователи изучили 817 каменных орудий с семи стоянок на юге Британии. Среди них оказалось семь рубил длиной от 22 сантиметров. Такие орудия могли достигать 30 сантиметров и весить до трёх килограммов. Для сравнения, длина обычных рубил того периода составляла примерно 8–15 сантиметров.

Гигантские экземпляры относятся к фикронам — кремнёвым рубилам с округлым основанием и вытянутым остриём. По трёхмерным моделям археологи определили, что крупные рубила обычно были симметричнее, а их кромки — ровнее, чем у небольших орудий с тех же стоянок.

Ведущий автор исследования Малайка Стэндли Барроу из Университетского колледжа Лондона предположила, что форма рубил могла привлекать внимание к работе мастера, а их совместное изготовление — укреплять связи в группе. Также крупный размер мог использоваться для хвастовства, чтобы показать доминирование владельца. Среди возможных практических применений авторы назвали завершающий удар по раненому животному на охоте.

Ранее египетские археологи обнаружили в дельте Нила остатки двух гигантских статуй, которые связывают с фараоном Рамсесом II. Одно из изваяний первоначально могло достигать 8,5 метра в высоту. Раскопки прошли в деревне Бехбейт-эль-Хагар провинции Гарбия после того, как местный житель нашёл на своём участке камень с древними надписями.