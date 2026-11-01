Поиски акульих зубов обернулись для американской студентки Бруклин Рольф неожиданным археологическим открытием. На одном из островов у побережья штата Вирджиния девушка обнаружила каменный наконечник копья возрастом от трёх до четырёх с половиной тысяч лет. Как сообщает Live Science, древнее оружие едва не скрылось под водой из-за начавшегося прилива.

Находка была сделана 21 сентября во время учебной экспедиции студентов Университета Мэри Болдуин. После обеда Бруклин решила осмотреть скопление ракушек в надежде отыскать окаменевшие зубы акул. Однако вместо древних останков морских хищников ей попался заострённый каменный предмет длиной около 15 сантиметров.

Девушка сразу показала необычный камень преподавателям. Те быстро поняли, что перед ними не простой обломок породы, а орудие, изготовленное человеком тысячи лет назад. По воспоминаниям студентки, руководители экспедиции пришли от находки в настоящий восторг.

Особенно удивительным оказалось время обнаружения артефакта. В тот момент вода уже прибывала, и вскоре древний наконечник мог снова скрыться под слоем песка и ракушек. Профессор биологии Пол Калло, руководивший поездкой, признался, что сочетание обстоятельств, благодаря которым оружие попало в руки студентки, выглядит невероятным.

Позднее археологи установили, что находка относится к типу Lehigh/Koens-Crispin. Такие каменные наконечники изготавливали коренные жители восточного побережья Северной Америки в поздний архаический период. Предполагается, что древние охотники могли использовать подобные предметы не только для оснащения копий, но и в качестве крупных ножей.

Забрать находку на память студентке не удалось. Остров, где обнаружили наконечник, принадлежит штату Вирджиния, поэтому артефакт считается государственной собственностью. Специалисты передали его в региональное управление исторических ресурсов для дальнейшего изучения. Сама Бруклин отнеслась к этому с юмором, пошутив, что попытка присвоить древнюю вещь могла бы навлечь проклятие.

Ранее Life.ru рассказывал о студенте из Израиля, который случайно обнаружил меч крестоносца XII века во время купания. Молодой человек заметил оружие длиной более метра на морском дне неподалёку от древнего порта Дор. Находку передали специалистам для консервации и дальнейших исследований.

Ещё одно необычное открытие совершил шестилетний школьник в Норвегии. Во время экскурсии Хенрик Рефснес Мортведт заметил на вспаханном поле предмет, который оказался редким мечом викингов возрастом около 1300 лет.