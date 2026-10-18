431 грамм вместо 700: Россиянка взвесила королевские креветки Norton и пришла в шок
Покупательница на Кубани пожаловалась на недовес креветок Norton почти на 40%
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Покупательница из Краснодарского края сообщила о разнице почти в 40% между заявленным и фактическим весом королевских креветок Norton. Домашние весы показали 431 грамм вместо указанных на упаковке 700. Об этом пишет SHOT ПРОВЕРКА со ссылкой на подписчицу.
Производитель обманул с весом креветок. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
Производитель обманул с весом креветок. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
Женщина рассказала, что купила упаковку за 500 рублей в станице Елизаветинской, в магазине на улице Степной, 279. Проверить вес она решила уже дома. Разница составила 269 граммов — около 38,4% от заявленной массы.
SHOT ПРОВЕРКА также упоминает прежние претензии к продукции ООО «Проморе». В опубликованном Роспотребнадзором материале действительно описана проверка креветок этого производителя с долей глазури 33,7% при норме не более 6%.
Ранее Life.ru рассказывал, что москвичка заплатила около двух тысяч рублей за «зачищенный» ростбиф Black Angus от «Мираторга», но после вскрытия упаковки обнаружила в мясе жилы, жир и прослойки соединительной ткани.