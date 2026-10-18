Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 октября, 12:23

431 грамм вместо 700: Россиянка взвесила королевские креветки Norton и пришла в шок

Покупательница на Кубани пожаловалась на недовес креветок Norton почти на 40%

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Покупательница из Краснодарского края сообщила о разнице почти в 40% между заявленным и фактическим весом королевских креветок Norton. Домашние весы показали 431 грамм вместо указанных на упаковке 700. Об этом пишет SHOT ПРОВЕРКА со ссылкой на подписчицу.

Производитель обманул с весом креветок. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Производитель обманул с весом креветок. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Производитель обманул с весом креветок. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Женщина рассказала, что купила упаковку за 500 рублей в станице Елизаветинской, в магазине на улице Степной, 279. Проверить вес она решила уже дома. Разница составила 269 граммов — около 38,4% от заявленной массы.

SHOT ПРОВЕРКА также упоминает прежние претензии к продукции ООО «Проморе». В опубликованном Роспотребнадзором материале действительно описана проверка креветок этого производителя с долей глазури 33,7% при норме не более 6%.

Плесень вместо пользы: Беременная нашла «сюрприз» в йогурте из «Магнита»
Плесень вместо пользы: Беременная нашла «сюрприз» в йогурте из «Магнита»

Ранее Life.ru рассказывал, что москвичка заплатила около двух тысяч рублей за «зачищенный» ростбиф Black Angus от «Мираторга», но после вскрытия упаковки обнаружила в мясе жилы, жир и прослойки соединительной ткани.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • SHOT проверка
  • Только на LIFE
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar