431 грамм вместо 700: Россиянка взвесила королевские креветки Norton и пришла в шок

Покупательница из Краснодарского края сообщила о разнице почти в 40% между заявленным и фактическим весом королевских креветок Norton. Домашние весы показали 431 грамм вместо указанных на упаковке 700. Об этом пишет SHOT ПРОВЕРКА со ссылкой на подписчицу.

Производитель обманул с весом креветок. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Производитель обманул с весом креветок. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Женщина рассказала, что купила упаковку за 500 рублей в станице Елизаветинской, в магазине на улице Степной, 279. Проверить вес она решила уже дома. Разница составила 269 граммов — около 38,4% от заявленной массы.

SHOT ПРОВЕРКА также упоминает прежние претензии к продукции ООО «Проморе». В опубликованном Роспотребнадзором материале действительно описана проверка креветок этого производителя с долей глазури 33,7% при норме не более 6%.