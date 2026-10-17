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Опубликовано 17 октября, 13:11

Две тысячи за жилы и жир: Москвичка пожаловалась на «зачищенный» ростбиф «Мираторга»

Москвичка пожаловалась на ростбиф с жилами из «Мираторга» за две тысячи рублей

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Москвичка заплатила около двух тысяч рублей за «зачищенный» ростбиф Black Angus от «Мираторга», но после вскрытия упаковки обнаружила в мясе жилы, жир и прослойки соединительной ткани. Покупательница пожаловалась на качество продукта SHOT ПРОВЕРКЕ.

Москвичка пожаловалась на ростбиф с жилами из «Мираторга» за две тысячи рублей. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

По словам девушки, охлаждённую говядину она приобрела в фирменном магазине «Мираторг» на улице Большие Каменщики, 6, строение 1. Кусок весом 850 граммов обошёлся ей примерно в две тысячи рублей.

В запечатанной упаковке мясо выглядело аккуратно, поэтому никаких подозрений у покупательницы не возникло. Однако дома, когда Карина разрезала ростбиф, её ждал неприятный сюрприз.

Внутри девушка обнаружила многочисленные жилы и прослойки соединительной ткани. Особенно её возмутило то, что на этикетке продукт был обозначен как уже зачищенный — то есть подготовленный к дальнейшему приготовлению.

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Ранее Life.ru рассказывал о выявленных нарушениях в гипермаркете «Лента» в Улан-Удэ. После случаев сальмонеллёза у сотрудников специалисты Россельхознадзора обнаружили проблемы с ветеринарными документами и факты искусственного продления сроков годности мясных полуфабрикатов.

Больше новостей о потребительских жалобах, качестве продуктов и проверках магазинов — в разделе «Общество» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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