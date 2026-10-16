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Регион
Опубликовано 16 октября, 15:58

Плесень вместо пользы: Беременная нашла «сюрприз» в йогурте из «Магнита»

Беременная жительница Костромы нашла плесень в йогурте «Савушкин» из «Магнита»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Irada Zaitova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Irada Zaitova

Беременная жительница Костромы обнаружила плесень внутри йогурта «Савушкин», купленного в магазине «Магнит». При этом срок годности продукта ещё не истёк. Об инциденте сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Беременная жительница Костромы нашла плесень в йогурте «Савушкин» из «Магнита». Фото © Telegram/SHOT ПРОВЕРКА

Беременная жительница Костромы нашла плесень в йогурте «Савушкин» из «Магнита». Фото © Telegram/SHOT ПРОВЕРКА

По словам покупательницы Юлии, она приобрела йогурт в магазине на Костромской улице, 80А. Дома женщина сразу убрала продукт в холодильник, а утром открыла упаковку и увидела внутри плесень.

Юлия обратилась в службу поддержки «Магнита», однако, как утверждает девушка, её обращение несколько раз передавали разным специалистам, не предоставив конкретного ответа. После этого покупательница написала производителю — компании «Савушкин». На момент публикации, по её словам, ответа она ещё не получила.

Пласты плесени нашли внутри детского пюре «Агуша» из петербургского «Магнита»
Пласты плесени нашли внутри детского пюре «Агуша» из петербургского «Магнита»

Ранее петербурженка Инна заявила, что нашла плесень во всех шести упаковках безлактозного йогурта Viola «Красный виноград», купленных в «Семишагофф» в Волосово. По её словам, порчу она заметила утром после покупки в первой же упаковке, а затем и в остальных, хотя срок годности ещё не истёк.

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Анастасия Никонорова
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