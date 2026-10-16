Плесень вместо пользы: Беременная нашла «сюрприз» в йогурте из «Магнита»
Беременная жительница Костромы нашла плесень в йогурте «Савушкин» из «Магнита»
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Беременная жительница Костромы обнаружила плесень внутри йогурта «Савушкин», купленного в магазине «Магнит». При этом срок годности продукта ещё не истёк. Об инциденте сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
Беременная жительница Костромы нашла плесень в йогурте «Савушкин» из «Магнита». Фото © Telegram/SHOT ПРОВЕРКА
По словам покупательницы Юлии, она приобрела йогурт в магазине на Костромской улице, 80А. Дома женщина сразу убрала продукт в холодильник, а утром открыла упаковку и увидела внутри плесень.
Юлия обратилась в службу поддержки «Магнита», однако, как утверждает девушка, её обращение несколько раз передавали разным специалистам, не предоставив конкретного ответа. После этого покупательница написала производителю — компании «Савушкин». На момент публикации, по её словам, ответа она ещё не получила.
Ранее петербурженка Инна заявила, что нашла плесень во всех шести упаковках безлактозного йогурта Viola «Красный виноград», купленных в «Семишагофф» в Волосово. По её словам, порчу она заметила утром после покупки в первой же упаковке, а затем и в остальных, хотя срок годности ещё не истёк.