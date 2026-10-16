Плесень вместо пользы: Беременная нашла «сюрприз» в йогурте из «Магнита»

Беременная жительница Костромы обнаружила плесень внутри йогурта «Савушкин», купленного в магазине «Магнит». При этом срок годности продукта ещё не истёк. Об инциденте сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Беременная жительница Костромы нашла плесень в йогурте «Савушкин» из «Магнита». Фото © Telegram/SHOT ПРОВЕРКА

По словам покупательницы Юлии, она приобрела йогурт в магазине на Костромской улице, 80А. Дома женщина сразу убрала продукт в холодильник, а утром открыла упаковку и увидела внутри плесень.

Юлия обратилась в службу поддержки «Магнита», однако, как утверждает девушка, её обращение несколько раз передавали разным специалистам, не предоставив конкретного ответа. После этого покупательница написала производителю — компании «Савушкин». На момент публикации, по её словам, ответа она ещё не получила.