Срок годности в норме, а внутри плесень: Йогурты Viola в Петербурге продаются с неприятным бонусом

Петербурженка заявила, что обнаружила плесень сразу в шести упаковках безлактозного йогурта Viola, купленных в магазине «Семишагофф» в Ленинградской области. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

По словам покупательницы Инны, она приобрела йогурты «Красный виноград» без сахара в магазине в Волосово. Утром после покупки женщина открыла одну упаковку и увидела внутри признаки порчи.

После этого она решила проверить остальные продукты из той же покупки. По её словам, испорченными оказались все шесть упаковок, хотя срок годности на них ещё не истёк.

Ранее Life.ru рассказывал о другом похожем случае в Северной столице. Мужчина заявил, что внутри упаковки пюре «Агуша», купленного в магазине «Магнит» в Санкт-Петербурге, обнаружил слои плесени, хотя срок годности продукта ещё не истёк.