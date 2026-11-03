В турецкой провинции Конья междугородний пассажирский автобус съехал с трассы и опрокинулся в кювет. В результате аварии травмы получили 45 человек, состояние троих оценивается как тяжёлое. Об этом сообщает турецкое информационное агентство İhlas Haber Ajansı (İHA).

Автобус вылетел в кювет в Турции. Видео © Telegram / A Haber

ДТП произошло около 02:00 по местному времени на трассе Ыспарта — Бейшехир. Автобус компании Yeni Diyarbakır выполнял рейс из Антальи в Ыгдыр. По предварительным данным, водитель потерял управление, после чего автобус съехал с дороги и перевернулся. Причины произошедшего устанавливаются.

Всего пострадали 45 человек. Трое раненых находятся в тяжёлом состоянии. Большинство остальных пассажиров получили относительно лёгкие травмы. Пострадавших первоначально доставили в государственную больницу Бейшехира. Позднее пятерых пациентов перевели в медицинские учреждения Коньи, ещё троих — в больницы района Сейдишехир.

По факту аварии начато расследование. Специалистам предстоит выяснить обстоятельства потери управления и установить точную причину ДТП.