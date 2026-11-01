Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Краснодарском крае. Полуприцеп срезал крышу Daewoo Matiz и смял верхнюю часть салона. Авария произошла вечером на дороге между хутором Неелинским и селом Шереметьевским в Тбилисском районе. Об этом сообщили в региональном МВД.

Смертельное ДТП с грузовиком на Кубани. Видео © Telegram / 23 МВД

По предварительным данным, 60-летний водитель Renault с полуприцепом не пропустил легковушку. За рулём Daewoo Matiz находилась 63-летняя женщина. Водитель и её 52-летний пассажир погибли ещё до приезда скорой помощи.

Ранее Life.ru сообщал, что этим же вечером в Уфе произошла авария с участием автобусов. Шесть пассажиров общественного транспорта получили травмы и попали в больницу. Автобус, перевозивший пассажиров по городскому маршруту, столкнулся с транспортом одного из предприятий. Все шестеро пострадавших находились в салоне общественного транспорта. Их доставили к медикам с различными травмами.