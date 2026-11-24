€45 млрд или никакого бюджета: Мерц усилил давление на четыре страны ЕС
Politico: Мерц пригрозил заблокировать бюджет ЕС из-за кредита Украине
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Канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил заблокировать семилетний бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы, если Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария откажутся участвовать в финансировании нового кредита Украине на €45 млрд. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
Берлин настаивает, чтобы расходы на обслуживание нового займа распределили между всеми 27 государствами объединения. Этот вопрос станет одной из главных тем саммита европейских лидеров, который состоится 26–27 ноября.
Венгрия, Словакия и Чехия ранее добились освобождения от выплат по кредиту Киеву на €90 млрд. Теперь к противникам дополнительного финансирования Украины присоединилась Болгария.
При этом все четыре государства получают значительные средства из общеевропейской казны, в том числе на развитие регионов. Германия же остаётся крупнейшим чистым донором бюджета ЕС.
На этом фоне стоимость обслуживания украинских займов становится отдельным предметом споров. Как ранее сообщал Life.ru, в следующем семилетнем бюджетном периоде расходы Евросоюза на обслуживание кредитов Украине могут составить от €50 до €60 млрд. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо уже назвал требования Мерца шантажом и выступил против участия Братиславы в новом кредитовании Киева.