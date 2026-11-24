Канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил заблокировать семилетний бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы, если Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария откажутся участвовать в финансировании нового кредита Украине на €45 млрд. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Берлин настаивает, чтобы расходы на обслуживание нового займа распределили между всеми 27 государствами объединения. Этот вопрос станет одной из главных тем саммита европейских лидеров, который состоится 26–27 ноября.

Венгрия, Словакия и Чехия ранее добились освобождения от выплат по кредиту Киеву на €90 млрд. Теперь к противникам дополнительного финансирования Украины присоединилась Болгария.

При этом все четыре государства получают значительные средства из общеевропейской казны, в том числе на развитие регионов. Германия же остаётся крупнейшим чистым донором бюджета ЕС.