Сорок пять военнослужащих морской пехоты получили звание Героя России за участие в специальной военной операции. Такие данные привёл главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) адмирал флота Александр Моисеев, выступая по случаю 321-й годовщины основания этого рода войск.

Кроме того, десятки тысяч морских пехотинцев отмечены государственными и ведомственными наградами. Моисеев обратил внимание на то, что подразделения продолжают выполнять задачи на наиболее сложных и ответственных участках СВО. Главком ВМФ охарактеризовал их действия как решительные и профессиональные.

Ранее военнослужащий с позывным Бидончик рассказал, как вместе с сослуживцами эвакуировал мирных жителей из населённого пункта, расположенного вблизи линии боевого соприкосновения. По словам бойца, командование поручило группе вывезти трёх гражданских. Выполнить задачу осложняло большое количество украинских беспилотников, которые находились в районе населённого пункта.