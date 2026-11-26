Российский военнослужащий с позывным Бидончик рассказал, как вместе с сослуживцами эвакуировал мирных жителей из населённого пункта, расположенного вблизи линии боевого соприкосновения. Подробностями операции он поделился со спецкором RT Александром Пискуновым.

По словам бойца, командование поручило группе вывезти трёх гражданских. Выполнить задачу осложняло большое количество украинских беспилотников, которые находились в районе населённого пункта.

Военнослужащим приходилось выбирать подходящий момент для въезда в деревню и некоторое время ждать в лесу, пока обстановка позволит безопасно продолжить движение.

«Где-то мы в лесах стояли, ждали по часу, чтобы просвет появился заехать в деревню. Где-то чуть меньше ждали. Получилось так, что мы тихо заехали, тихо выскочили по указанию командиров», — рассказал Бидончик.

По словам российского бойца, действовать приходилось осторожно, учитывая угрозу со стороны беспилотников и выполняя указания командования.