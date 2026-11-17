Под атаками дронов и через заминированные дороги: бойцы «Север-Ахмата» спасли почти 50 жителей Константиновки
Бойцы «Север-Ахмата» вывели почти 50 мирных жителей из Константиновки
Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин
Военнослужащие полка «Север-Ахмат» за короткое время эвакуировали из Константиновки в ДНР почти 50 мирных жителей. Об этом рассказал начальник штаба 78-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным Заря.
«Мы неоднократно выводили людей из Константиновки, это уже более 48 человек вывели за короткое время», — сообщил командир ТАСС.
По его словам, каждая операция сопровождалась серьёзной опасностью для гражданских и самих военнослужащих. ВСУ атаковали эвакуационные группы беспилотниками и пытались заминировать маршруты, по которым люди покидали город.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своём Telegram-канале об очередной эвакуации, проведённой бойцами подразделения под командованием Зайнди Зингиева. Военнослужащим приходилось прикрывать гражданских от приближавшихся дронов.
Всех спасённых в ходе этой операции доставили в пункт временного размещения. Там людей обеспечили питанием и возможностью согреться, после чего они смогли встретиться с родственниками.
Также Life.ru рассказывал о спасении шестерых жителей Константиновки, которых российским бойцам пришлось буквально нести на себе. Одна из эвакуированных женщин призналась, что не смогла сдержать слёз при встрече с военнослужащими и благодарила их за помощь.
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